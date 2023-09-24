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البرلمانية الأردنية الكازخية تلتقي السفير توماتوف

9/24/2023 9:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الكازاخستانية، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ايداربيك توماتوف، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والارتقاء بها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد، اليوم الأحد، في دار مجلس النواب، حيث قال رئيس الجمعية، النائب رمزي العجارمة، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، اجتاز العديد من التحديات، إذ تحمل العديد من الأعباء، نتيجة تدفق موجات لجوء كبيرة العدد، على الرغم من محدودية موارده.
وأضاف أن أعضاء الجمعية، ومن خلال دورهم الدبلوماسي البرلماني، يسعون لتعزيز العلاقات مع جمهورية كازاخستان، وصولاً لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في كل المجالات.
وثمن العجارمة الدور الذي تقوم به جمهورية كازاخستان في دعم جهود جلالة الملك في تحقيق السلام الشامل والعادل، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
بدورهم، دعا النواب: عبد السلام الخضير، محمد العكور، إسماعيل المشاقبة، إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين، ورفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية والسياحية والعلاجية، وزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الأردنيين.
من جانبه، ثمن توماتوف خطوات الأردن في المحافظة على السلام وإعادة الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن الإصلاحات الشاملة التي ينتهجها الأردن والمشاريع التنموية المنجزة فيها.
وأشار إلى التطابق في وجهات النظر بين المملكة وبلاده، إذ يسعيان للوصول لمصاف الدول المتقدمة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة.
وقدم توماتوف نبذة عن بلاده وموقعها الجغرافي وطبيعة سكانها والإصلاحات السياسية فيها، موضحًا أن بلاده تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم في عدد المسلمين فيها.
كما لفت إلى إجراءات بلاده بتسهيل سفر السياح الأردنيين إلى كازاخستان، مضيفًا أنه في المستقبل القريب سيتم التعامل بالتأشيرة الإلكترونية.
وأعرب توماتوف عن أمله بفتح خط جوي مباشر بين البلدين، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة فتح قنوات التواصل بين البرلمانين الكازاخستاني والأردني وتبادل الخبرات والزيارات والتجارب فيما بينهما.

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