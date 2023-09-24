تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك

تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك
التاريخ
9/24/2023 9:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي تعطيل دوام البنوك في 27 أيلول الحالي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأصدر المركزي تعميماً لكافة البنوك، بتعطيل الدوام يوم الأربعاء 27 أيلول بهذه المناسبة.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة اصدر بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام الأربعاء الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول 2023 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
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