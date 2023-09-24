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تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك

9/24/2023 9:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي تعطيل دوام البنوك في 27 أيلول الحالي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأصدر المركزي تعميماً لكافة البنوك، بتعطيل الدوام يوم الأربعاء 27 أيلول بهذه المناسبة.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة اصدر بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام الأربعاء الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول 2023 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.




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