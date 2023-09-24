شاهد : امير سعودي يفتتح مطعماً ويعد الطعام بنفسه

وقال: "كيف حالكم يا شباب؟ يعطكيم العافية، أهلا وسهلا بكم في (مكارم نجد)، بحي البساتين في جدة".



وأضاف الأمير السعودي: "طبعا الشباب اللي يقولك أنت ليش لابس كدة وليش تشتغل كدة؟، هذا عملي، أحب أشارك فريق عملي في الشغل، الشغل شرف ما هو عيب، وما من نبي إلا وقد رعي الغنم... اشتغل على نفسك".



كما ظهر الأمير السعودي في مقطع آخر نشره عبر حسابه على "إكس"، وهو يعد الطعام بنفسه لزبائن المطعم.







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