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شاهد : امير سعودي يفتتح مطعماً ويعد الطعام بنفسه

9/24/2023 9:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر الأمير السعودي، نايف بن ممدوح آل سعود مقاطع فيديو له، مساء السبت، ظهر فيها وهو يفتتح مطعما في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلا.
وظهر الأمير نايف بن ممدوح آل سعود في مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وهو يرتدي زي "الشيف"، ويشارك في إعداد الطعام بنفسه لزبائنه في مطعمه الذي أطلق عليه اسم "مكارم نجد".

وقال: "كيف حالكم يا شباب؟ يعطكيم العافية، أهلا وسهلا بكم في (مكارم نجد)، بحي البساتين في جدة".


وأضاف الأمير السعودي: "طبعا الشباب اللي يقولك أنت ليش لابس كدة وليش تشتغل كدة؟، هذا عملي، أحب أشارك فريق عملي في الشغل، الشغل شرف ما هو عيب، وما من نبي إلا وقد رعي الغنم... اشتغل على نفسك".


كما ظهر الأمير السعودي في مقطع آخر نشره عبر حسابه على "إكس"، وهو يعد الطعام بنفسه لزبائن المطعم.


سي ان ان

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