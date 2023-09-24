كيف نعالج الاكتئاب؟



وللاكتئاب أيضاً أعراض أخرى ثانوية تتمثل في ضعف التركيز والتعب المستمر وفقدان الشهية، وآلام غير واضحة السبب بالرأس والبطن والخوف والقلق وسرعة الاستثارة.

العلاج

في البداية لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات لمنع تطور الحالة المرضية، وذلك بمقاومة هذه الأعراض قدر الإمكان واتباع إستراتيجيات للتصدي للاكتئاب بصورة أفضل.



وتضم هذه الإجراءات إعادة العلاقات الاجتماعية، حيث يلعب الأهل والأصدقاء هنا دوراً كبيراً في المساعدة على مواجهة الاكتئاب، والعودة لنمط النوم الصحي بتقليل تناول الكافيين قبل النوم والبعد عن الشاشات قدر الإمكان واتباع نظام غذائي صحي.

وإذا توقف المرء عن تناول الطعام عند الإصابة بالاكتئاب، فيمكنه الاعتماد في هذه الفترة على الحساء والوجبات، التي يستمتع بها مع الالتزام بخط الوجبات المعتادة.



وبالنسبة للأشخاص، الذين يتناولون الطعام بشكل مفرط، فإنه يمكنهم تناول الطعام الصحي الغني بالألياف كالخضروات وبعض الفواكه، كما أوصت المجلة الألمانية بممارسة الرياضات الخفيفة، لاسيما التي تجلب معها متعة أثناء ممارستها، والمشاركة في النشاطات الإبداعية كالرسم والكتابة، وكذلك النشاطات الاجتماعية، التي تعلي من الإحساس بالذات وبالالتزام المجتمعي وتزيد من الدوافع لدى الانسان.

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