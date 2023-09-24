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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من جنين

9/24/2023 9:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جددت سلطات الاحتلال في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من مدينة جنين.


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا "، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر للأسير محمد ماجد نغنغية المعتقل منذ 8/6/2022.


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