الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من جنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من جنين
التاريخ
9/24/2023 9:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جددت سلطات الاحتلال في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من مدينة جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا "، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر للأسير محمد ماجد نغنغية المعتقل منذ 8/6/2022.
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