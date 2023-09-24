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خمسة قتلى في فلوريدا بعد اصطدام قطار شحن بسيارة دفع رباعي

9/24/2023 9:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي خمسة أشخاص حتفهم مساء السبت عندما اصطدم قطار شحن بسيارة رباعية الدفع عند معبر في فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشرطة.
وقال قائد الشرطة تشاد كرونيستر في مؤتمر صحافي، نقلاً عن لقطات فيديو وشهادات، إنّ سائق السيارة رباعية الدفع متعدّدة الاستخدامات اقترب من معبر بلانت سيتي الذي تسبقه إشارات مرورية، واستمرّ من دون النظر في الاتجاهين.


وأضاف أنّ "سائق القطار بذل كلّ ما في وسعه لمحاولة إبطاء سرعة هذا القطار"، وأطلق الأبواق وأضواء الإشارة لتحذير سائق السيارة.


وأشار كرونيستر إلى أنّ السيارة قفزت من مكانها قبل أن تهبط على مسافة معيّنة من المعبر.


واندفع خمسة من أصل سبعة ركاب بينهم أطفال، من السيارة وماتوا.

البيان


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