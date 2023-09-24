خمسة قتلى في فلوريدا بعد اصطدام قطار شحن بسيارة دفع رباعي



وأضاف أنّ "سائق القطار بذل كلّ ما في وسعه لمحاولة إبطاء سرعة هذا القطار"، وأطلق الأبواق وأضواء الإشارة لتحذير سائق السيارة.



وأشار كرونيستر إلى أنّ السيارة قفزت من مكانها قبل أن تهبط على مسافة معيّنة من المعبر.



واندفع خمسة من أصل سبعة ركاب بينهم أطفال، من السيارة وماتوا.

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