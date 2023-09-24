برنامج Jordan Source يطلق مجلة Josourceit الإلكترونية



يسلط كل عدد من JoSourceIT الضوء أيضاً على المواهب التكنولوجية الأردنية - سواء في الداخل أو في الخارج - ويعرض الشركات والرياديين الذين حققوا نجاحًا في مشهد تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية في الأردن. النشرة تتضمن أيضاً تقارير معمقة حول الاتجاهات الرئيسية المتعلقة بتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد العمليات التجارية، وقطاع الألعاب، وعالم التكنولوجيا بشكل عام.

مع JoSourceIT، يستطيع الجميع من كبار التنفيذيين إلى خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشباب الحصول على المعرفة والمعلومات والرؤى التي ستساعدهم على الاستفادة القصوى من الفرص العديدة في المملكة للتعهيد، والاستثمار، والتوظيف، وريادة الأعمال.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، اهمية إطلاق JoSourceIT اذ ان برنامج Jordan Source منذ بدايته يسعى الى تسليط الضوء العالمي على الإمكانيات الهائلة للأردن كوجهة لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية. في الوقت نفسه، وعمل البرنامج أيضاً على ايجاد شراكة حقيقية وتعاون مع الشركاء المشاركين في صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية والألعاب.

ومع إطلاق JoSourceIT، نعمل على تحقيق تقدماً كبيراً في ابرار دور الاردن للعالم كوجهة لتكنولوجيا المعلومات وتوفير مصدر شامل لأصحاب الشركات والمعنيين في الصناعة المحلية. ونتطلع إلى مشاركة JoSourceIT مع شبكتنا الدولية من الشركاء، والاستمرار في وضع المملكة على الخريطة كوجهة رئيسية لفرص النمو."



هذا وإن العدد الافتتاحي من JoSourceIT بعنوان " السيطرة التكنولوجية العالمية"، يسلّط الضوء على الكفاءات والمواهب الأردنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمي.