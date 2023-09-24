بيان صادر عن دائرة الإفتاء

بيان صادر عن دائرة الإفتاء
التاريخ
9/24/2023 9:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أطلقت دائرة الإفتاء اليوم الأحد، خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت في مركز الخدمات الحكومية/ فرع المقابلين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وبحسب بيان للدائرة، قال أمينها العام الدكتور أحمد الحسنات، إن الخدمة الريادية على مستوى الإقليم، تأتي لتسهيل خدمة الفتاوى على المستفتي، وتبسيط الإجراءات، والتخفيف على المواطن من حيث الجهد والوقت.
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