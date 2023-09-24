المعايطة: علاقتنا مع الأحزاب قائمة على التشاركية في العمل

وقال إن بعض الأخبار والأحاديث المتداولة من شأنها التشويش والتشويه على آفاق العمل الحزبي حاضرا ومستقبلا، وأن بعض الأخبار المتداولة عن بعض الممارسات الحزبية المحصورة من شأنها إضعاف ثقة الرأي العام بالعمل الحزبي وتؤثر على نسب المشاركة في أي انتخابات عامة مستقبلا.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة، مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية القائمة.



وبين المعايطة، أن معالجة أي خلل في بناء العمل الحزبي يجب أن يتم ضمن الأطر التنظيمية الداخلية للحزب، على أن "المستقلة للانتخاب" لا تملك حق التدخل في أي شأن حزبي داخلي ما لم يكن فيه مخالفة واضحة لشروط القوانين السارية، مشددا على ضرورة تقديم الدعم اللازم للأحزاب السياسية وبناء علاقات إيجابية وتشاركية قائمة على الحيادية والشفافية والحياد.



وأضاف المعايطة، أن الناخب الأردني هو صاحب الصلاحية الوحيد في تحديد من هي الأحزاب التي ستمثله في مجلس النواب المقبل، وقوة كل حزب من عدمها من خلال الصناديق، وأن مشاركة المرأة والشباب في العمل الحزبي باتت اليوم هي عنوان النجاح لأي حزب يريد الاستمرار، وانه يقع على الأحزاب السياسية دور أساسي وهام في اقناع الجمهور بجدوى المشاركة من خلال تصميم وتنفيذ برامج حزبية حقيقية.



وتابع المعايطة، أننا نعمل اليوم على الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية المقبلة، كما نعمل على تنفيذ حملات توعوية مكثفة وتدريب اللجان والكوادر المعنية حيث شارفت الهيئة على الانتهاء من مسح كافة مراكز الاقتراع والفرز لاختيار الأنسب منها لخدمة الناخبين.



ورفض المعايطة، الإساءة لسمعة العملية السياسية والانتخابية من خلال تضخيم وجود الرشوة السياسية، وان القانون سيأخذ مجراه إن ثبت ذلك. وأن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقف أمام كل من تسول له نفسه استغلال ظروف المواطنين المالية بهدف تجييرها لصالح حزب أو تصويت ضمن الصلاحيات القانونية.



ومن باب التشاركية في العمل تم اطلاع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، على التعليمات التنفيذية الخاصة بالأحزاب ومتابعة شؤونها، كما تم الطلب منهم إبداء ملاحظاتهم بما يساهم في تجويد العملية السياسية، بالإضافة الى دورهم في توعية الناخب والمواطن من أجل معرفة دائرته الانتخابية والتي تحدد على أساس مكان الإقامة.

واستمع المعايطة الى مداخلات وملاحظات الأمناء العامين للأحزاب، والتي سيتم دراستها وتوظيفها بما يخدم العملية السياسية والانتخابية.