كاتبات وكتّاب المنفى: محاصرون بين هُنا وهُناك

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مطبعة نسخ الوصلة

"في أوقات انعدام اليقين بسبب الأزمات والاحتجاجات والتغييرات الاجتماعية، من المهمّ أن نُقبل على العالم بتعاطف وأن نستمع ونشارك في حوار بنّاء"، هذا ما كتبته الهيئة المنظمة لأيام سولوتورن الأدبية في كتيّب النسخة الحالية.

وركّزت كلّ مناقشات هذا المنتدى السويسري للأدباء والأديبات بالفعل في شهر مايو، على الأزمات والتغييرات الاجتماعية والهجرة كنتيجة لكلّ ذلك.

حيث تحدّث بهزاد كريم خاني، المولود في إيران، وغُوز، أصيل ساحل العاج والمولود في باريس، عن الأزمات والمصائر الصعبة للمهاجرات والمهاجرين الذين يعيشون في برلين. تتحدّث سيرة خاني عن نفسها: فقد أدين عدّة مرّات بحيازة غير قانونية للقنّب والاعتداء الجسيم، وعاش في مقطورة لمدة ثلاث سنوات، وكان يدير حانة. أمّا غُوز، فقد عمل في الماضي كحارس شخصي، من بين أمور أخرى.

تقول الكاتبة الألمانية إيلكه هايدينرايش إنّ بهزاد كريم خاني في روايته الأولى "كلب، ذئب وابن آوى"،والتي حظيت بثناء النقّاد، يصف "الظروفَ التي ساهمنا في خلقها". تتناول الرواية موضوع النضال من أجل الكرامة والاعتراف [بالذات البشرية] في حيّ نويكولن ببرلين، وذلك بعد الفرار من طهران في تسعينات القرن الماضي. السؤال الرئيسي الذي يشغل بال خاني هو: ما الذي يحدّد شخصية الإنسان - الطبيعة أم الحضارة؟

القاعة ممتلئة بالجمهور خلال افتتاح أيام سولوتورن الأدبية. © Keystone / Urs Flueeler

فكّر الكتّاب والكاتبات من يوغوسلافيا السابقة، وهُم فيوليتا أليكسيتش وأولغا سيرافيموفسكي ميلينكوفيتش وجوران فولوفيتش، في معنى أن تكون مهاجرًا من الجيل الثالث، وفي كيفية الحفاظ على هوية وطنية صحية، والتغلّب على الشعور بالمرارة الوطنية.

تحدّث غوران فولوفيتش عن الصّراع بين الأجيال وحقيقة أن الجيل الأول من المهاجرين والمهاجرات أراد طوال حياته "العودة إلى الوطن"، وعن الشعور بأن الوجود في بلد المهجر مؤقّت فقط. كممثّل للجيل الثاني، تجد نفسك في موقع وسيط - بين هنا وهناك، بين الماضي والحاضر. وكسبيل للخروج من هذا الوضع، قدّمت فيوليتا أليكسيتش رمزًا للتفاهم بين الأجيال من خلال نصِّها "إسبرانتو"، المكتوب بلغة أمل جديدة.

يكتب الثلاثة باللغة الألمانية، ويصرّون على أن نصوصهم جزء من الأدب الناطق باللغة الألمانية لا أدب المهجر، كما كان عليه الحال سابقًا.

تحدّث الكاتبان البيلاروسيان ألهيرد باشارفيتش وجوليا سيمافيجيفا، وكلاهما من أصول مهاجرة، عن الخطّ الفاصل بين الهجرة والمنفى، وكيفية تعريفهما.

ويحكي ألهيرد باشارفيتش في روايته "كلاب أوروبا" قصصًا من بيلاروسيا تجري في الحاضر أو ​​في المستقبل القريب. قام هو نفسُه بترجمة روايته الصّادرة عام 2017 إلى الروسية، وكان ضمن قائمة المرشحين لأكبر جائزة أدبية روسية. في ربيع عام 2021، صادر نظام لوكاشينكو النسخة الجديدة البيلاروسية للرواية وتم تصنيفها على أنها "معادية للدولة". ومنذ ديسمبر 2020، يعيش باشارفيتش في المنفى مع جوليا سيمافيجيفا.

بالنسبة إلى باشارفيتش، من المهمّ ألا ّيتمّ حصرك كمؤلّف في كيان ضيّق الأفق من بلد يوجد فيه إمّا ضحايا أو شهود عيان. وفي بلد يتحدّث فيه الروسية مفكّرًا في الآن ذاته في بيلاروسيا، يبحث باشارفيتش عن فرصة للتعبير عن نفسه. ويجدها في لغة غير ملوّثة، لغة جديدة تمامًا، اسمها "بالبوتا" [لغة اخترعها ألهيرد باشارفيتش نفسُه].

نشرت جوليا سيمافيجيفا يوميّاتها "أيام في بيلاروسيا" (Dagar i Belarus) عام 2020، راصدةً في الرواية الاحتجاجات الشعبية ضدّ الرئيس لوكاشينكو. ومنذ ذلك الحين، أصبحت حياتها في بيلاروسيا مستحيلة. وبينما اخترع باشارفيتش لغة جديدة، تتحدّث جوليا عن تجربتها بلغة المجاز الأدبي القوي في ديوان شعري عنوانه "حجر الخوف":

لقد تلقّيتُه كإرث

خوفي-

بقايا العائلة،

حجرٌ كريم

يُمرّر

من جيل إلى جيل.

ماذا يمكنك أن تفعل بـ "حجر الخوف" الذي توارثته الأجيال، والذي يحمي من الخطر، لكنّه في نفس الوقت ثقل يمنعك من التنفّس والحياة؟

أمّا الكاتبة الإيرانية بيغاه أحمدي، والتي ناقشت أشكال المنفى مع جوليا سيمافيجيفا، فقد تحدّثت عن المنفى باعتباره وضعًا بين مستحيلين - استحالة اللغة الأم واللغة الجديدة، الوطن والمكان الجديد. أن تكون في المنفى يعني أن تكون في اللاّمكان.

المنفى والهجرة مرتبطان حتميًّا بموضوع اللغة، سواء كانت لغة أجنبية يحاول المرء اكتسابها، أو لغة المرء الأمّ التي يستعملها كلغة أجنبية في بلد جديد، أو لغة تؤدّي إلى الخروج من المنفى داخل الوطن نفسه.

كانت حلقة النقاش حول موضوع اللغة بين الكاتبتين مينا هافا وشبريزا جاشاري من جمهورية يوغوسلافيا السابقة والكاتب الهندي رالف ثرايل بعنوان "اللغة تُظهر الحقائق". تحدثوا جميعًا عن "زواجهم القسري" من اللغة الألمانية وصورتهم الذاتية ككتّاب في البلدان الناطقة بالألمانية لا يريدون أن يكونوا فيها جزءًا من "أدب المهاجرين". الكلمة الأساسية للاعتراف بهم هي "تبديل الشفرة" بين الثقافات. اللغة الألمانية الجميلة اللافتة للنظر التي يتحدثون بها جميعًا هي تعبير عن مدى رغبتهم في الانتماء، لأنّهم أجادوا امتلاكَها.

الكاتبة السويسرية ليتا سيماديني، الحائزة على جائزة سويسرا الكبرى للآداب ، تتحدث في حفل توزيع الجوائز خلال أيام سولوتورن الأدبية في دورته الخامسة والأربعين. © Keystone / Peter Klaunzer

تزعم مينا هافا، مؤلفة رواية "من أجل سيكا"، وهي قصة تتناول موضوع الهجرة، أن الأدب واللغة هما مكانان للعنف حيث يمكن للمؤلفة أن تتصرف بمفردها وحسبَ اختيارها.

من ناحية أخرى، تحدث رالف ثرايل عن اللغة كشكل من أشكال الشجب والرفض لأن المرء يخجل من لغته. أنت تبني سجنكَ بلُغتك، ولكنّك لست حرًا فيه.

تمّت مناقشة مفهوم أدب المهاجرين والمهاجرات مرارًا وتكرارًا بشكل نقدي باعتباره متحيزًا للعرق، ويختزل صاحبه في صورة معينة. هل من الممكن قراءة نص أجنبي لمؤلف أجنبي بهدف اكتساب المعرفة والمعلومات حول بلد آخر، بلد هو في الغالب أقلّ تطوراً من سويسرا؟ أليس هذا شكلًا آخر من أشكال الاستعمار، يُفهم بالمعنى الواسع للكلمة على أنه نوع من الاستيلاء على ثقافة الأجنبي؟ هذه الأسئلة التي لم يكن هناك إجابات عليها بادئ الأمر في منتدى سولوتورن الأدبي.

ترجمة: مي المهدي

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