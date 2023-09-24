الكلوب والمنسي تودعان مبارزة الآسياد

الكلوب والمنسي تودعان مبارزة الآسياد
التاريخ
9/24/2023 8:49:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استهل المنتخب الوطني للمبارزة، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية .
وودعت لاعبة المنتخب الوطني، شهد الكلوب، المنافسات من دور الـ ١٦ في سلاح الإيبيه وذلك بعد خسارتها أمام اليابانية سيرا سونغ بنتيجة ٨-١٥.
وكانت "الكلوب" قد حققت الفوز في مباراتين بالدور التمهيدي على كل من لاعبة منتخب منغوليا، باتسايخان أمارزايا، بنتيجة ٥-٢ وعلى الفلبينية جوليانا غوميز بذات النتيجة مقابل ٣ خسائر أمام كل من لاعبات كازاخستان وهونغ كونغ والصين.
وفي دور ال ٣٢ تمكنت "الكلوب" من تحقيق الفوز على اللاعبة الفلبينية دينوي آيفي كلير بنتيجة ١٥-١٣.
من جانبها ودعت اللاعبة دينا المنسي منافسات ذات السلاح من دور ال ٣٢ بعد خسارتها أمام اللاعبة اليابانية، نوزومي ساتو.
وكانت "المنسي" قد حقق تالفوز في الدور التمهيدي بمباراتين على كل من التايلاندية باتشارابورن بنتيجة ٥-٢ والإماراتية زينت الحوسني بنتيجة ٣-٢ مقابل ٣ خسائر أمام لاعبات منتخبات، سنغافورة والصين وأوزبكستان.
هذا ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته يوم غد الإثنين حيث ستخوض رؤى المجالي منافسات سلاح الفلوريه وعبدالله الطحلة وأسامة المصري سيخوضان منافسات سلاح السابر.
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