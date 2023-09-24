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الكلوب والمنسي تودعان مبارزة الآسياد

9/24/2023 8:49:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استهل المنتخب الوطني للمبارزة، اليوم الأحد، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية .

وودعت لاعبة المنتخب الوطني، شهد الكلوب، المنافسات من دور الـ ١٦ في سلاح الإيبيه وذلك بعد خسارتها أمام اليابانية سيرا سونغ بنتيجة ٨-١٥.

وكانت "الكلوب" قد حققت الفوز في مباراتين بالدور التمهيدي على كل من لاعبة منتخب منغوليا، باتسايخان أمارزايا، بنتيجة ٥-٢ وعلى الفلبينية جوليانا غوميز بذات النتيجة مقابل ٣ خسائر أمام كل من لاعبات كازاخستان وهونغ كونغ والصين.

وفي دور ال ٣٢ تمكنت "الكلوب" من تحقيق الفوز على اللاعبة الفلبينية دينوي آيفي كلير بنتيجة ١٥-١٣.

من جانبها ودعت اللاعبة دينا المنسي منافسات ذات السلاح من دور ال ٣٢ بعد خسارتها أمام اللاعبة اليابانية، نوزومي ساتو.

وكانت "المنسي" قد حقق تالفوز في الدور التمهيدي بمباراتين على كل من التايلاندية باتشارابورن بنتيجة ٥-٢ والإماراتية زينت الحوسني بنتيجة ٣-٢ مقابل ٣ خسائر أمام لاعبات منتخبات، سنغافورة والصين وأوزبكستان.

هذا ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته يوم غد الإثنين حيث ستخوض رؤى المجالي منافسات سلاح الفلوريه وعبدالله الطحلة وأسامة المصري سيخوضان منافسات سلاح السابر.

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