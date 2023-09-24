طلبها جمهوره.. محمد عبده: هذه الأغنية تنشف الريق

وبعدما أطرب أبو نورة محبيه، بأغاني "ردي سلامي"، و"مثل صبيا"، و"ما في داعي"، و"على البال"، طلب الجمهور أغنية "صوتك ينادين"، ليرد عبده على جمهوره: "والله ما أقدر لها الحين .. صوتك يناديني تنشف الريق".

إلى ذلك، طلب الحضور الأغنية الشهيرة "الأماكن"، فعلق الفنان: "تبون تبكون في اليوم الوطني.

كما كان من أبرز الأغاني التي قدمها على المسرح "حدثينا"، وشاركت صفحة صوت محمد عبده الفيديو وعلقت: "حدثينا حدثينا.. يا روابي نجد يا جبالها السراة، يا ينابيع الحسا جددي فينا الحياة".

وتزين المسرح ومدرجاته بألوان العلم السعودي، وتحول كل شيء إلى اللون الأخضر.

كما شهد الحفل صعود أحد المعجبين إلى المسرح، لكن المنظمين استبعدوه من الحفل، فطلب "أبو نورة" إعادته للمسرح والجلوس أمامه، فحظي موقفه بإشادة كبيرة بين محبيه.