​«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية «الوطني الاتحادي» 27 سبتمبر ولمدة يومين

تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب توكيل عن مرشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط:

اللجنة إلى ما تضمنته المادة (28) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من منح كل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.

ونوهت إلى أن دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز حيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، والتي تنتهي 3 أكتوبر القادم، وعرض برامجهم الانتخابية بحرية تامة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات وذلك بهدف تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير والممارسات ذات الصلة، وبصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 سينطلق التصويت المبكر، والذي يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم- مبكراً- قبل يوم الانتخاب الرئيس، خلال يومي (4) و(5) أكتوبر القادم، عن طريق نظام التصويت الهجين (أي عن بُعد عبر الإنترنت، وفي (9) مراكز انتخاب محددة في جميع الإمارات) في حين سيُخصص يوم (6) أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط.. على أن يكون يوم (7) أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس عن طريق نظام التصويت الهجين (تصويت إلكتروني في مراكز الانتخاب الـ 24 المعتمدة، وتصويت عن بُعد).

ويتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (.(600500005).



