آسياد هانغجو: الإمارات تفتتح رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو

افتتحت الإمارات رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو بعد فوز بشيرلت خرولودوي بوزن تحت 52 كلغ وبايانمونخ نيرماندانخ بوزن تحت 66 كلغ على التوالي الأحد في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا في هانغجو الصينية.

وخسرت خرولودوي في نهائي وزن تحت 52 كلغ أمام الأوزبكية ديورا كالديوروفا التي نالت الذهبية، في حين ذهبت البرونزية للكورية الجنوبية يرين يونغ والمنغولية سوسوربرام.

وتعد ميدالية خرولودوي الأولى للإمارات على صعيد السيدات في الجودو في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، والثالثة بفئتي الرجال والسيدات.

وقالت في تصريحات لـ"فرانس برس" بعد تتويجها "أنا سعيدة بإحراز أول فضية للإمارات في الجودو".

وأكدت أن "أخطاء تكتيكية ارتكبتها حالت دون احرازي الميدالية الذهبية".

وفاز نيرماندانخ أيضا على الأوزبكي سردور نورلييف في وزن تحت 66 كلغ ليحرز البرونزية.

وأكد نيرماندانخ أنه كان يطمح لتحقيق الذهبية لكن الحظ لم يحالفه في الوصول الى النهائي.

وقال لوكالة فرانس برس "أنا سعيد جدا بالفوز رغم محاولتي الوصول للذهب، لكن الطموح المقبل سيكون ذهبية أولمبياد باريس".

وأضاف "سأتواجد هناك لاحراز ميدالية".

ولفت نارماند إلى ان "اللاعب قد يتعرض يوميا لصعوبات في مسيرته واتمنى ان اتجنب التعرض للاصابات".

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الاماراتي للجودو خرولودوي ونيرماندانخ على الميداليتين، متوقعا المزيد في الاوزان المختلفة.

وقال الدرعي "ما تحقق حتى الان هو ثمار الاستعداد الجيد للدورة، والدعم الذي نلقاه من اللجنة الاولمبية الوطنية والقائمين على الرياضة، ونتوقع المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة".