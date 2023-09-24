آسياد هانغجو: الصين تحرز الذهبية الاولى في سباق التجذيف المزدوج للسيدات

أحرزت الصين الدولة المضيفة، الميدالية الذهبية الاولى في دورة الألعاب الآسيوية التي افتتحت السبت في هانغجو، يفوز زو جياكي وكيو شيوبينغ في سباق التجذيف المزدوج في الوزن الخفيف للسيدات الاحد.

وانهى الثنائي الصيني السباق في زمن 7 دقائق و6.78 ثانية متقدما بفارق 10 ثوان عن الأوزبكيتين لويزاخون إسلاموفا ومليكة تاجماتيفا اللتين حصلتا على الفضية، في حين كانت البرونزية من نصيب إلاندونيسيتين تشلسي كوربوتي ورحمة موتيارا بوتري.

وتُوزع في اليوم الاول من الالعاب ميداليات في تسع رياضات مختلفة.

وستشهد رياضة السباحة سبع نهائيات في وقت لاحق الأحد، بالاضافة الى ميداليات في رياضة الرماية والووشو والجمباز والمبارزة والجودو والتايكوندو والخماسي الحديث (بنتاتلون).

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ افتتح الألعاب السبت.

بعد تأجيلها لمدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس كوفيد-19، انطلقت الدورة التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951، بمشاركة تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس 12417 رياضي ورياضية، يمثلون 45 دولة على مدى أسبوعين.

وتقام الألعاب في 54 موقعا (14 منها حديثة البناء)، معظمها في هانغجو ولكنها تمتد أيضا إلى مدن بعيدة مثل ونتسهو، على بعد 300 كيلومتر جنوبا.

ويُعدّ البلد المضيف المرشّح الأوفر حظًا لتصدر جدول الميداليات، حيث يضم وفدًا ضخمًا يبلغ قوامه نحو 800 رياضي، بينما تتنافس اليابان وكوريا الجنوبية على الوصافة.