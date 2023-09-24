الإثيوبية أسيفا تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون في برلين

حطمت العداءة الاثيوبية تيغيست أسيفا الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (42.195 كلم) بتسجيلها زمنا مقداره 2.11.53 ساعتين الاحد في برلين، اي أقل من دقيقتين من الرقم القياسي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق في حوزة الكينية بريجيد كوسغي ومقداره 2.14.04 س سجلته في ماراثون شيكاغو في 13 اكتوبر عام 2019.

وباتت أسفا البالغة من العمر 26 عاما، اول عداءة تنزل تحت حاجز ساعتين و12 دقيقة وقد احتفظت بالتالي باللقب الذي احرزته في برلين ايضا العام الماضي عندما سجلت 2.15.37 ساعتين.

وفي فئة الرجال، حقق الكيني ايليود كيبشوغي فوزه الخامس في سباق برلين بتسجيله 2.02.42 ساعتين.

ولم يتمكن العداء الكيني من تحطيم رقمه القياسي العالمي الذي سجله على المضمار ذاته العام الماضي عندما حقق زمنا مقداره 2.01.09 ساعتين.

وبات كيبشوغي البالغ من العمر 38 عاما العداء الاكثر تتويجا في ماراثون برلين مع خمسة انتصارات اعوام 2015 و2017 و2018 و2022 واليوم، بعدما كان يتساوى في عدد المرات مع الاثيوبي الشهير هايله جبريسيلاسي (اعوام 2006 و2007 و2008 و2009).

وسيحاول كيبشوغي احرز ذهبية هذا السباق في الالعاب الاولمبية المقررة في باريس الصيف القادم بعد ان طوق عنقه بالمعدن الاصفر في اولمبيادي ريو دي جانيرو عام 2016 وطوكيو 2021 واذا قدر له ذلك، سيحقق انجازا لم يسبقه اليه اي عداء في التاريخ.