القيادة الحكيمة وتمكين الشباب

تبنى الحضارات وتزدهر الأوطان وتشرق المجتمعات وتتطور، ويسمو الإنسان ويرتقي على أيدي القادة الملهمين، أصحاب الحكمة، والرؤية الثاقبة، والجهود الوفيرة، قادة قراراتهم سديدة، ومواقفهم صادقة، وهذه قيادتنا الحكيمة تضع الخطط الاستراتيجية لمستقبل الدولة بخطى مدروسة وثابتة، وبنظرة حكيمة واثقة، ومن أولويات خططها الاستراتيجية تنمية الشباب ودعمهم وتمكينهم.

ولإيمان قيادتنا الحكيمة بأنه بالشباب المخلص الأمين تسمو المجتمعات، وتبنى الأوطان، وتزدهر الحضارات، وبهم تصان المكتسبات، وتحفظ الممتلكات، وهم محل الرهان، وعليهم تنعقد الآمال، وبهممهم تتحقق الإنجازات، وبسواعدهم تتحقق النجاحات، وبعقولهم وأفكارهم الإبداعية يرتقي الوطن، فهم ذخر لوطنهم وفخر لمجتمعهم.



وفي هذا السياق وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «x» دعوة لشباب الوطن، جاء فيها: «إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات.. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات.. نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه.. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر ⁦‪‬⁩، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير»، كما أن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريص على تحفيز المبدعين ودعم المجتهدين، حيث إن توجيهات سموه تقدم لهم الأسباب المعينة على تحقيق أحلامهم وممارسة هواياتهم التي تشغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والرقي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تتوفر جميع الإمكانات للشباب والشابات الطموحين، والبيئة الجميلة المحفزة للإبداع والتميز، وما عليك إلا إظهار قدراتك ومهاراتك، وستجد الدعم اللازم، وتأكد أن قيادتنا الحكيمة لن تدخر جهداً في الوقوف معك، فقط أبدع وتميز.

وسيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يثني دائماً على دور الشباب في بناء الأوطان؛ لأنهم بناته وحماته وتتحقق الأحلام على أيديهم والطموحات بهممهم، حيث قال: «نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات المختلفة».

واليوم على شباب الوطن مضاعفة الجهود والبذل والعطاء من أجل وطن أكثر أمناً واستقراراً، وخيراً وازدهاراً، ورفعة وتقدماً، وعليهم المحافظة على القيم والهوية الوطنية، والمبادئ والسلوكيات السوية، والأخلاق الجميلة التي تعكس معدن الإماراتي الأصيل.

تفانٍ



كما أن شباب وشابات دولة الإمارات العربية المتحدة من خيرة الشباب ممن أخلص لوطنه وقيادته، متميزون بتفانيهم وإخلاصهم في البذل والعطاء والتضحية، نجد إنجازاتهم المبهرة، وأعمالهم الرائعة في مختلف الميادين، يملكون روح التحدي والإصرار لبلوغ الغايات، وتحقيق الأهداف، طموحهم لا محدود، وجهدهم وقّاد متجدد، يستمدون طاقاتهم من قيادتنا الحكيمة، التي تؤمن بأنه بالعمل والإخلاص تتحقق الأحلام وتصبح واقعاً نعيشه.

الفرص متاحة لشباب دولة الإمارات المبدع، الذي يحرص على نفسه ويرتقي بها، ويواكب المستجدات، ويكون ملماً بالملفات، ويجد في نفسه الكفاءة والقدرات العالية لخدمة الوطن، فأقول لهم: «الميدان أمامكم، والفرص في متناولكم، فاحرص على كتابة اسمك بأحرف من نور في سجلات الوطن».