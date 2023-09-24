تصوير المسبار أوسيريس من سماء الإمارات

قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي بتصوير المسبار "أوسيريس" (OSIRIS-REx) من سماء الإمارات ليلة أمس السبت وهو مسبار أطلقته "ناسا" عام 2016، لزيارة الكويكب "بينو" التي جرت عام 2020 لإحضار عينة تبلغ كتلتها 60 غرام إلى أرض الكويكب لتحليلها.

وبعد أخذ العينة، عاد المسبار متجها نحو الأرض، ومن المخطط عندما يصل لأقرب مسافة من الأرض مساء هذا اليوم الأحد

أن تنفصل عنه كبسولة لتهبط على الأرض في ولاية "يوتا" في الولايات المتحدة، ومن ثم يكمل المسبار مهمته لزيارة الكويكب "أبوفيس" عام 2029.

الصورة عبارة عن ثلاث إطارات متتابعة، والفاصل بين كل منها حوالي سبع دقائق، ويبدو المسبار كنقطة صغيرة في المنتصف تتحرك بين النجوم التي تبدو على هيئة خطوط بسبب طول التعريض.



ويظهر المسبار بصعوبة بسبب خفوت لمعانه الذي كان من القدر 18 تقريبا، وبسبب قربه من الأفق بالنسبة لسماء الإمارات.