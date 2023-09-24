Sunday, 24 September 2023 03:48 GMT

تصوير المسبار أوسيريس من سماء الإمارات

9/24/2023 8:28:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي بتصوير المسبار "أوسيريس" (OSIRIS-REx) من سماء الإمارات ليلة أمس السبت وهو مسبار أطلقته "ناسا" عام 2016، لزيارة الكويكب "بينو" التي جرت عام 2020 لإحضار عينة تبلغ كتلتها 60 غرام إلى أرض الكويكب لتحليلها.

وبعد أخذ العينة، عاد المسبار متجها نحو الأرض، ومن المخطط عندما يصل لأقرب مسافة من الأرض مساء هذا اليوم الأحد
أن تنفصل عنه كبسولة لتهبط على الأرض في ولاية "يوتا" في الولايات المتحدة، ومن ثم يكمل المسبار مهمته لزيارة الكويكب "أبوفيس" عام 2029.

الصورة عبارة عن ثلاث إطارات متتابعة، والفاصل بين كل منها حوالي سبع دقائق، ويبدو المسبار كنقطة صغيرة في المنتصف تتحرك بين النجوم التي تبدو على هيئة خطوط بسبب طول التعريض.

ويظهر المسبار بصعوبة بسبب خفوت لمعانه الذي كان من القدر 18 تقريبا، وبسبب قربه من الأفق بالنسبة لسماء الإمارات.

MENAFN24092023000110011019ID1107129748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث