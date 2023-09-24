تيلمان يغيب عن مباراة آيندهوفن الهولندي بعد أن غلبه النعاس

غاب ماليك تيلمان لاعب خط وسط آيندهوفن عن الفوز الساحق لفريقه على مضيفه الميري سيتي 4/ صفر مساء السبت في الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعد أن غلبه النعاس.

وقال بيتر بوش مدرب آيندهوفن خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن تيلمان غاب عن المباراة نظرا لأنه كان مستغرقا في النوم رغم أنه كان من المقرر أن يدفع به في المباراة.

ويلعب تيلمان في آيندهوفن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من بايرن ميونخ حامل اللقب الدوري الألماني

لكن بوش قال لمجلة "فويتبال إنترناشيونال" إن اللاعب "غلبه النعاس، لهذا تركته في منزله، سمعت أنه كان يريد أن يلحق بنا لكني قلت أن هذا غير ضروري".



