رئيس اتحاد الفروسية: نتطلع إلى نتائج مميزة لمنتخبي الحواجز والترويض في الألعاب الآسيوية

أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن فروسية الإمارات ممثلة في منتخبي قفز الحواجز والترويض تتطلع إلى مشاركة مميزة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، والمقامة حالياً في مدينة "هانجتشو" الصينية، بعد الإعداد الجيد للمنتخبين خلال الفترة الماضية.

وقال الريسي إن هناك قفزة كبيرة سجلتها رياضة قفز الحواجز بالإنجازات المتعددة التي حققتها، بفضل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، والدعم غير المحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وأوضح أن منتخب قفز الحواجز حظي خلال مشوار نجاحاته المتتالية، ومعسكر الإعداد المقام حالياً في ألمانيا، بدعم كبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، ليثمر هذا الدعم الكبير عن تحقيق نتائج مميزة خلال المشاركة في البطولات الدولية التي أقيمت في أكثر من دولة أوروبية، وتألق خلالها فرسان الإمارات، محققين المراكز الأولى عن جدارة واستحقاق.

وأضاف: "كان لهذا الدعم والرعاية والاهتمام الأثر الملموس في تأهل فريق فرسان الإمارات إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، في إنجاز كبير، وكذلك مشاركة فرساننا في بطولة العالم التي أقيمت في أميركا، والجاهزية لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في الصين".

وأشار إلى أنهم يتطلعون لمشاركة ناجحة لمنتخب الترويض الذي يتواجد للمرة الأولى في هذا المحفل الآسيوي الكبير، بعد تصدره عدد من البطولات الدولية خلال مشوار إعداده للألعاب الآسيوية.