شرطة دبي تعلن غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم

شرطة دبي تعلن غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم
التاريخ
9/24/2023 8:28:39 AM
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أعلنت شرطة دبي أنها ستكشف غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم.
وتمكنت شرطة دبي في مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم .
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