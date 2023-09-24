شرطة دبي تعلن غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم

أعلنت شرطة دبي أنها ستكشف غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم.

وتمكنت شرطة دبي في مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم .

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