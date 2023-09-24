شرطة دبي واتصالات من E& يبحثان سبل التعاون بينهما

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعادة مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&، والوفد المرافق له، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط.

مد جسور التواصل

ورحب معالي الفريق عبد الله المري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات التخصصية مع كافة الجهات المحلية والدولية.

ومن جانبه أكد سعادة مسعود محمد شريف، حرص شركة اتصالات من e& على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز علاقة الشراكة في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

مركز القيادة والسيطرة



ثم بعد ذلك اصطحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري الوفد الضيف إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع خلالها على منظومة العمل في المركز، بالإضافة إلى أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه مثل "الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات" وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

أمن المساكن

وقدم العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نبذة عن برنامج "أمن المساكن" وهو أحد مبادرات الشرطة المجتمعية الهادفة لتعزيز الأمان في الأحياء السكنية، وتهدف شرطة دبي إلى تحويلة إلى خدمة ذكية بالتعاون مع الشركاء من خلال توفيره عبر تطبيقها الخاص على الهواتف النقالة وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتصل إلى كافة شرائح المجتمع بهدف الوصول إلى صفر جريمة في قطاع أمن المساكن.

"الدرون بوكس"

واستعرض النقيب مهندس محمد عمر، مدير مركز أنظمة الطائرات المسيرة، للوفد الضيف منظومة "الدرون بوكس" drone box وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في الإمارة والتي تهدف إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة لتكون شرطة دبي واحدة من أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم التي تطبق منظومة الدرون بوكس كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية عن طريق محطات الـ drone box.



وفي الختام تبادل معالي الفريق عبد الله خليفة المري مع سعادة مسعود محمد شريف الدروع التذكارية بمناسبة زيارة القيادة العامة لشرطة دبي.