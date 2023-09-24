مشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا بالسوبر المصري واستبعاد الزمالك

قال عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المسابقات اليوم الأحد إن الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا سيشاركون في السوبر المحلي الذي سيقام في دولة الإمارات.

وأضاف عامر في تصريحات للصحفيين "سيتم تطبيق اللائحة على نادي الزمالك واستبعاده من كأس السوبر المقبلة بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية".

وقرر الاتحاد المصري إقامة كأس السوبر للأندية الأبطال بمشاركة أربعة فرق من 24 إلى 29 ديسمبر كانون الأول المقبل في الإمارات.

وتابع حسين "الأهلي سيشارك في بطولة السوبر لأنه بطل الدوري وسيراميكا بصفته بطل كأس الرابطة وبيراميدز لاحتلاله المركز الثاني في الدوري".

وأشار إلى إن الفريق الرابع الذي سيشارك في البطولة سيكون إنبي حال فوزه على الأهلي في قبل نهائي كأس مصر، أما في حالة خسارته سيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدوري الموسم الماضي بعد استبعاد الزمالك صاحب المركز الثالث.

وتنص اللائحة على أنه فى حال اعتذار فريق عن عدم المشاركة في كأس السوبر يُستبعد لمدة موسم واحد مع تغريمه 500 ألف جنيه‭ ‬(16239 دولارا) أما فى حال الانسحاب فسيتم استبعاده موسمين وتغريمه مليون جنيه وهو ما تم مع الزمالك بعد إرساله خطاب بالاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة.