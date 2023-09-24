ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان: مبابي يستحق التتويج بالكرة الذهبية

أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لوكالة "فرانس برس" ووسائل اعلامية أخرى إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي "يستحق التتويج جائزة الكرة الذهبية"، مضيفا أن "المشاكل التي نواجهها تبقى ضمن العائلة".

وأوضح رئيس باريس سان جرمان بعد الصيف الحافل بالأحداث بين النادي ومبابي "المشاكل التي نواجهها لا تزال ضمن العائلة وكيليان جزء من العائلة".

وبعد إستبعاده من الفريق الاول للموسم الجديد لرفضه تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، غاب بطل العالم 2018 عن استعدادات فريقه خلال فترة الصيف مع المدرب الباريسي الجديد الاسباني لويس إنريكي.

وحتى الان، لم يتوصل الطرفان الى تجديد العقد.

وأضاف الخليفي بعد أن سجل النجم الفرنسي ثمانية أهداف في خمس مباريات هذا الموسم "أنا فخور بما يفعله وما يفعله الفريق بأكمله. لدينا أفضل لاعب في العالم وبالنسبة لي فهو يستحق الكرة الذهبية".

في المقابل، رد ناصر الخليفي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غادر في نهاية الموسم إلى إنتر ميامي الامريكي، وانتقد في الفترة الاخيرة باريس سان جرمان بشدة لا سيما أنه يشعر بخيبة أمل لعدم "الاعتراف به" هناك كبطل للعالم عندما قاد منتخب بلاده الارجنتيني الى احراز كأس العالم من خلال الفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر.

وقال الخليفي في هذا الصدد "هناك الكثير من الحديث في الخارج، لا أعرف ما الذي فعله أو لم يقله. كما رأى الجميع، قمنا بنشر مقطع فيديو واحتفلنا بميسي في التدريبات واحتفلنا به أيضا على انفراد".

واوضح "قمنا بذلك بإحترام، فنحن في النهاية ناد فرنسي. كان الاحتفال في الملعب أمرا حساسا بالطبع. يجب أن نحترم البلد الذي هزمه وزملاءه في الفريق الفرنسي، ومشجعينا أيضا. لكنه (ميسي) كان ولا يزال لاعبا رائعا. كنا فخورين بوجوده هنا".

وفي مقابلة أذيعت يوم الخميس على قناة أولغا على موقع يوتيوب، قال ميسي "لم يكن هذا ما كنت أتمناه، لكنني أقول دائما أن الأشياء تحدث لسبب ما"، "الحقيقة هي أنني كنت اللاعب الوحيد، من بين اللاعبين ال25 الاخرين (الارجنتينيون ابطال العالم)، الذي لم يحصل على التقدير، لكن لا يهم".



