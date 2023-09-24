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الولايات المتحدة الأمريكية تُقدّم 73 مليون دولار إضافية لدعم خدمات الأونروا

9/24/2023 8:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديمها أكثر من 73 مليون دولار من التمويل الإضافي، لدعم خدمات الأونروا الرئيسية والطارئة.


جاء ذلك وفي تصريحات سابقة لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال اجتماع وزاري بشأن الأونروا، حيث أكدت أن هذا التمويل سيساعد في إيصال الغذاء إلى الأسر المحتاجة وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل.


وبينت أن هذا التمويل سيساعد الطلاب على تطوير تعليمهم ويدعم المتأثرين بالصراع من خلال خدمات الصحة العقلية، ويقدم إغاثة إنسانية فورية لسكان جنين وعين الحلوة ويساعد في خلق وضع أكثر استقرارًا في المجتمعات.


وقالت:“أود أن أشكر من دعموا بسخاء نداء الأونروا العاجل في فصل الصيف، وأود أن أشجع الدول الأعضاء بشدة على الانضمام إلينا في تقديم تمويل إضافي للأونروا”.

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