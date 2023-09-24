ما أهمية تصوير الجسم بالرنين المغناطيسي؟

وعن ذلك قال يونغ: "بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر المتوسط، فإن احتمال اكتشاف أي شيء يثير قلقاً جدياً منخفض للغاية".



وأوضح يونغ: "نحن نعلم أنه لا ينبغي استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي بالكامل لمن يعانون من آلام أسفل الظهر أو آلام الكتف أو آلام الركبة، لأنه لن ينتج أي معلومات ذات قيمة".



وبحسب شبكة مكافحة سرطان البنكرياس، كان لدى الإعلامية ماريا مينونوس شكل نادر من سرطان الغدد الصم العصبية، وهو أقل عدوانية من سرطان الغدد الصم الأقنوي الأكثر شيوعاً، ولكنه لا يزال مميتاً، حيث يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بعد العلاج 53%.



وكانت مينونوس حاملاً وقت تشخيص حالتها، ولم تصف نفسها بأنها واحدة من "الأشخاص القلقين" وقت الحمل والإنجاب.



وكانت تعاني من آلام مبرحة لا يمكن تفسيرها بأشكال أخرى من الاختبارات، وقد عولجت في السنوات الأخيرة من ورم حميد في المخ.



الأمان الزائف

ولكن بالنسبة لمن يتمتعون بصحة جيدة في المتوسط، هل يمكن أن تؤدي تقارير التصوير بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم إلى شعور بالأمان الزائف؟



وبحسب يونغ: "في بعض الأمراض، قد يصبح التصوير بالرنين المغناطيسي أكثر قيمة في المستقبل". "لكن علينا أن نحدد تلك المجموعات السكانية الفرعية التي هي بحاجة إليه بعناية".



وبصيغة أخرى، "إذا أجريت فحصاً لكامل الجسم على الأشخاص ذوي المخاطر المتوسطة، فإن احتمالية اكتشاف أي مشكلات منخفضة جداً جداً".

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