الامن العام : إصابة سيدة و3 أطفال بحريق منزل

الامن العام : إصابة سيدة و3 أطفال بحريق منزل
التاريخ
9/24/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيبت سيدة و 3 أطفال جراء حريق شب داخل منزل في منطقة الفحيص، اليوم الأحد، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر إن حريقا شب داخل منزل في منطقة الفحيص، نتج عنه إصابة سيدة و3 أطفال، حيث تم إسعافهم إلى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.
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