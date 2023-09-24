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الامن العام : إصابة سيدة و3 أطفال بحريق منزل

9/24/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيبت سيدة و 3 أطفال جراء حريق شب داخل منزل في منطقة الفحيص، اليوم الأحد، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر إن حريقا شب داخل منزل في منطقة الفحيص، نتج عنه إصابة سيدة و3 أطفال، حيث تم إسعافهم إلى مستشفى السلط الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

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