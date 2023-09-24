3 عادات عربية وقعت جورجينا في حبها بطريقة غير متوقعة



ولكن يبدو أن الثقافة العربية تركت أثراً وانعكاساً واضحين على الحسناء الأرجنتينية الإسبانية، حيث وقعت جورجينا رودريغيز في غرام 3 عادات من الثقافة العربية، دون أن تشعر وبطريقة مفاجئة للجمهور وغير متوقعة.



تعالوا نتعرف على هذه العادات العربية الثلاث التي وقعت جورجينا في حبها من خلال هذا التقرير:



القهوة العربية

جورجينا القادمة من بلاد الغرب، وقعت في غرام القهوة العربية بطعمها وكيفية تناولها على الطريقة العربية الكلاسيكية، التي تشتهر بطعمها المميز والمر، تنزل من الدلة إلى كوب صغير ويتم احتساؤها على الفور وهي ساخنة.



البخور

سحر الشرق الذي يكمن في البخور وروائحه العطرة المميزة، استطاع إيقاع جورجينا رودريغيز في حبائله، لتظهر شريكة كريستيانو رونالدو وهي تتعطر مستخدمة مبخرة تفوح منها رائحة الطيب المحترق، على الطريقة العربية التي استخدمتها الجدات ولا تزال الفتيات مولعات بها.



العباءة العربية

تعرف جورجينا رودريغيز بجرأتها في الاختيارات العامة في حياتها، تلك الثقافة التي نشأت عليها، خاصة من ناحية اختيار الملابس، ولكن سحر الثقافة العربية انعكس عليها مجددا في اختيار بعض الإطلالات التي تظهر بها، خاصة اختيارها للعباءة العربية المميزة التي أصبحت تخطف بها الأنظار أينما حلت.



وكانت جورجينا رودريغيز قد ظهرت أكثر من مرة وهي ترتدي العباءة العربية التقليدية، وكانت البداية في أحد ملاعب قطر أثناء فعاليات كأس العالم الماضي، وقبل انتقال صديقها كريستيانو رونالدو رسمياً إلى السعودية بعد انضمامه إلى فريق نادي النصر السعودي.

ثم جاء اختيار جورجينا للعباءة مرة ثانية أثناء حفل استقبال جماهير نادي النصر السعودي احتفالا بتعاقد النادي مع النجم العالمي، داخل ملعب مرسول بارك لنادي النصر السعودي في يناير الماضي.



وقبل أيام شوهدت جورجينا وهي ترتدي عباءة باللون الفيروزي مع توب طويل نسقته باللون الأسود، أثناء قيامها برحلة تسوق، وكانت هذه هي نفس الإطلالة التي ظهرت فيها احتفالا باليوم الوطني السعودي والتي حصلت على إشادات لا متناهية، كما طلب منها معجبوها تكرار ارتداء هذه الإطلالات العربية التي تناسب شكل جسدها وتظهر أناقتها.



ليالينا