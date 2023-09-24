رامي صبري بحفل في عمان وتذاكر الدرجة الخاصة 125 ديناراً
التاريخ
9/24/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يحيي الفنان رامي صبري حفل غنائي في العاصمة عمان 20 اكتوبر المقبل .
وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر بسعر 125 دينار للدرجة الخاصة ولغاية 40 دينارا لعامة الحضور .
يشارك بالحفل الفنان الاردني السيلاوي ليقدما باقة مميزة من اجمل اغانيهما .
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