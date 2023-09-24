الامن العام للمواطنين : 10 نصائح تنقذك من هذا الفخ ! - صورة

الامن العام للمواطنين : 10 نصائح تنقذك من هذا الفخ ! - صورة
التاريخ
9/24/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتشرت مؤخرًا عمليات الاحتيال الإلكتروني، والتي تجد دومًا طرقًا جديدة للإيقاع بضحاياها، ومن هنا ظهرت الحاجة للتوعية بطرق الاحتيال المالي الإلكتروني، وكيف نتجنب التعرض لها .
وتالياً 10 نصائح نشرتها مديرية الامن العام لتفادي التعرض الى الاحتيال المالي الإلكتروني :
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