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الامن العام للمواطنين : 10 نصائح تنقذك من هذا الفخ ! - صورة

9/24/2023 8:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتشرت مؤخرًا عمليات الاحتيال الإلكتروني، والتي تجد دومًا طرقًا جديدة للإيقاع بضحاياها، ومن هنا ظهرت الحاجة للتوعية بطرق الاحتيال المالي الإلكتروني، وكيف نتجنب التعرض لها .
وتالياً 10 نصائح نشرتها مديرية الامن العام لتفادي التعرض الى الاحتيال المالي الإلكتروني :




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