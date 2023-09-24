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تعرّف على أسعد وجهات السفر في العالم لعام 2023 - أسماء

9/24/2023 8:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأسعد وجهات السفر في مدن العالم لعام 2023.


وجاء التصنيف وفقاً لمعدلات متوسط العمر المُتوقع في المدينة، وعدد ساعات سطوع أشعة الشمس، وساعات العمل الأسبوعية، وتكلفة المعيشة.


وتالياً المدن الأكثر سعادة لوجهات السفر:


لشبونة - البرتغال
برشلونة - اسبانيا
أثينا - اليونان
روما - ايطاليا
سيدني - استراليا
مدريد - اسبانيا
تورنتو - كندا
سان خوسيه - الولايات المتحدة الأمريكية
إسطنبول - تركيا
بانكوك - تايلاند
كانبور - الهند
لاس فيغاس - الولايات المتحدة الأمريكية
برايتون - إنجلترا
طوكيو - اليابان
فيينا - النمسا
باريس - فرنسا
ستوكهولم - السويد
فرانكفورت - ألمانيا
كارديف -المملكة المتحدة
هلسنكي - فنلندا
دبلن - أيرلندا
ممفيس - الولايات المتحدة الأمريكية
بروكسل - بلجيكا
أمستردام - هولندا
أكسفورد -المملكة المتحدة
أوسلو - النرويج
لندن - المملكة المتحدة
سيول - كوريا الجنوبية
سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية
نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية

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