تعرّف على أسعد وجهات السفر في العالم لعام 2023 - أسماء



وجاء التصنيف وفقاً لمعدلات متوسط العمر المُتوقع في المدينة، وعدد ساعات سطوع أشعة الشمس، وساعات العمل الأسبوعية، وتكلفة المعيشة.



وتالياً المدن الأكثر سعادة لوجهات السفر:



لشبونة - البرتغال

برشلونة - اسبانيا

أثينا - اليونان

روما - ايطاليا

سيدني - استراليا

مدريد - اسبانيا

تورنتو - كندا

سان خوسيه - الولايات المتحدة الأمريكية

إسطنبول - تركيا

بانكوك - تايلاند

كانبور - الهند

لاس فيغاس - الولايات المتحدة الأمريكية

برايتون - إنجلترا

طوكيو - اليابان

فيينا - النمسا

باريس - فرنسا

ستوكهولم - السويد

فرانكفورت - ألمانيا

كارديف -المملكة المتحدة

هلسنكي - فنلندا

دبلن - أيرلندا

ممفيس - الولايات المتحدة الأمريكية

بروكسل - بلجيكا

أمستردام - هولندا

أكسفورد -المملكة المتحدة

أوسلو - النرويج

لندن - المملكة المتحدة

سيول - كوريا الجنوبية

سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة الأمريكية

نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية

