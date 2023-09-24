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فجوة بالسقف والسبب' كان على متن طائرة.. شاهد كيف نجت امرأة بريطانية من الموت

9/24/2023 8:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كادت خبيرة الجرائم البريطانية كارلا جورج، تلقى مصرعها، بعد سقوط كتلة جليدية ضخمة من طائرة على سقف منزلها؛ حيث أحدثت فجوة كبيرة.


وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كانت "كارلا" 45 عامًا، تُجري مكالمة عمل بمنزلها في مدينة بنبري البريطانية، عندما سمعت دويًّا هائلا، اعتقدت في البداية أن بعض الصناديق سقطت داخل منزلها لتكتشف لاحقًا أن ما حصل كان بسبب قطعة جليدية ضخمة سقطت على السقف.
واتصلت برجال الإطفاء، وأخبرها أحدهم أن السبب على الأرجح هو سقوط الجليد من طائرة في طريقها إلى مطار هيثرو.


وقالت "كارلا" التي تعيش بمفردها: "كنت أعمل في غرفة مكتبي وسمعت صوت انفجار قوي في غرفة كانت تُستخدم كمخزن، واعتقدت أن بعض الصناديق قد سقط؛ ولكني رأيت الباب مفتوحًا والسقف منفصلًا تمامًا".


وأضافت: "لقد صعدت إلى سقف المنزل ورأيت الجليد في كل مكان، وكنت في حيرة من أمري: من أين أتى؟! لقد كنت في حالة صدمة".


وتابعت: "استغرقت كتل الجليد يومًا كاملًا حتى ذابت، وبعد ذلك اتصلنا بشركات التأمين لتقييم الأضرار".


وقالت هيئة الطيران المدني البريطاني إنه يتم الإبلاغ عن 25 حادثة "سقوط جليد" كل عام من 2.5 مليون رحلة جوية.






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