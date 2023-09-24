تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين
التاريخ
9/24/2023 8:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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