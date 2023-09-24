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إسعاد يونس تروي موقفا طريفا من طفولتها مع عبد الحليم حافظ

9/24/2023 8:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حكت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، موقفا طريفا من طفولتها مع النجم الراحل عبد الحليم حافظ، الذي كان صديقا لوالدتها، مؤكدة على خفة الظل التي اشتهر بها العندليب.
كان عبد الحليم حافظ صديقا لوالدتها، ويتردد على المنزل لزيارة أسرتها، هكذا صرحت إسعاد يونس في مفاجأة جديدة خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه Sold Out الذي يعرض على منصة Watch iT.
قالت إسعاد يونس إنها كانت تعرف عبد الحليم حافظ بشكل شخصي لأنه كان صديقا مقربا لوالدتها، كما كان يدللها في صغرها، مشيرة إلى أنها ذهبت معه ذات مرة لحضور انتخابات ما في المسرح القومي.
أضافت إسعاد يونس أن العندليب حملها على عنقه وسار بها في الحديقة الخارجية للمسرح، ولكنها كطفلة شعرت بالجوع فضربت بيدها بلطف على رأسه لتخبره بذلك قائلة: "ضربت على رأسه كده وقلت له أنا جعانة".
أوضحت إسعاد يونس أن عبد الحليم حافظ ذهب واشترى لها سندويتش من الفلافل، ولكنها أوقعت ببعض مكونات السندوتش على رأسه ليذهب إلى والدتها ويمازحها قائلا: "معقولة شعري هينبت طعمية".
وكشفت إسعاد يونس عن العديد من الأسرار خلال حلقتها مع محمود سعد، إذ أوضحت أن القدر يسر لها تعلم الفن بأشكاله وهو ما أسهمت فيه والدتها.

ليالينا

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