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توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

9/24/2023 8:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أهمية الجهود الأمنية والتنظيمية التي تنفذها قيادة وحدة أمن الملاعب بهدف إدامة متطلبات الحماية اللازمة لإقامة المنافسات الرياضية المختلفة في المملكة.
وثمّن اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الى قيادة وحدة أمن الملاعب والتقائه بمرتباتها، الإجراءات التنظيمية المتبعة لتأمين الفعاليات الرياضية ، والتعامل الحضاري مع الرياضيين والاداريين والجماهير في المدرجات، وهو ما أسهم في إبقاء الأردن أُنموذجاً يحتذى به في التعامل الأمني مع سائر الفعاليات الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وبيَّنَ مدير الأمن العام حرص المديرية على توفير الإمكانيات الإدارية واللوجستية والفنية اللازمة كافة لإسناد قيادة وحدة أمن الملاعب بالشكل المطلوب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يمكنها من توفير الحماية الأمنية للفرق والجماهير والبعثات الرياضية والإعلاميين بشكل مستمر، ويسهم في تعزيز خبراتها المتراكمة في تأمين الفعاليات الرياضية على اختلافها.

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