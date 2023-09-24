التعليم العالي وبيكا يبحثان آليات عملية لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

وبحث اللقاء موضوعات عدة مقترحة للتعاون منها؛ إمكانية تقديم منح دراسية لطلبة دول أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزيا للدراسة في فلسطين؛ خاصة في تخصصات اللغة العربية، وكذلك تبادل الأساتذة والطلبة، وتقديم محاضرات متبادلة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها في تلك الدول، والتعاون في مجال البحث العلمي، والاعتراف بالشهادات العلمية، والتحضير لتوقيع اتفاقيات تعاون شاملة.

وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة مشتركة من "التعليم العالي" وبيكا وجهات الاختصاص في وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة وتنفيذ محاور التعاون التي تم مناقشتها والاتفاق حولها.

وحضر اللقاء وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومستشار وزير التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام صندوق إقراض الطلبة أ. غدير حثناوي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. أنهار قاطوني، ومدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان في وزارة الخارجية والمغتربين أ. لينا حمدان، و أ. زينة المصري من مكتب وزير الخارجية.



