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التعليم العالي وبيكا يبحثان آليات عملية لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

9/24/2023 8:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع اللجنة المكلفة من وزير الخارجية والمغتربين لتنفيذ برامج التعاون مع دول آسيا الوسطى برئاسة مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" السفير عماد الزهيري؛ آليات عملية لتنفيذ برامج وأنشطة للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى (أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزيا) في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عملاً بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس بتعزيز التعاون مع هذه الدول.

وبحث اللقاء موضوعات عدة مقترحة للتعاون منها؛ إمكانية تقديم منح دراسية لطلبة دول أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزيا للدراسة في فلسطين؛ خاصة في تخصصات اللغة العربية، وكذلك تبادل الأساتذة والطلبة، وتقديم محاضرات متبادلة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها في تلك الدول، والتعاون في مجال البحث العلمي، والاعتراف بالشهادات العلمية، والتحضير لتوقيع اتفاقيات تعاون شاملة.

وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة مشتركة من "التعليم العالي" وبيكا وجهات الاختصاص في وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة وتنفيذ محاور التعاون التي تم مناقشتها والاتفاق حولها.

وحضر اللقاء وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومستشار وزير التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام صندوق إقراض الطلبة أ. غدير حثناوي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. أنهار قاطوني، ومدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان في وزارة الخارجية والمغتربين أ. لينا حمدان، و أ. زينة المصري من مكتب وزير الخارجية.


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