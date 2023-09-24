التعليم العالي وبيكا يبحثان آليات عملية لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى

التعليم العالي وبيكا يبحثان آليات عملية لتنفيذ برامج للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى
التاريخ
9/24/2023 8:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع اللجنة المكلفة من وزير الخارجية والمغتربين لتنفيذ برامج التعاون مع دول آسيا الوسطى برئاسة مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" السفير عماد الزهيري؛ آليات عملية لتنفيذ برامج وأنشطة للتعاون مع عدد من دول آسيا الوسطى (أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزيا) في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عملاً بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس بتعزيز التعاون مع هذه الدول.
وبحث اللقاء موضوعات عدة مقترحة للتعاون منها؛ إمكانية تقديم منح دراسية لطلبة دول أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزيا للدراسة في فلسطين؛ خاصة في تخصصات اللغة العربية، وكذلك تبادل الأساتذة والطلبة، وتقديم محاضرات متبادلة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها في تلك الدول، والتعاون في مجال البحث العلمي، والاعتراف بالشهادات العلمية، والتحضير لتوقيع اتفاقيات تعاون شاملة.
وتم خلال اللقاء تشكيل لجنة مشتركة من "التعليم العالي" وبيكا وجهات الاختصاص في وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة وتنفيذ محاور التعاون التي تم مناقشتها والاتفاق حولها.
وحضر اللقاء وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومستشار وزير التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام صندوق إقراض الطلبة أ. غدير حثناوي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. أنهار قاطوني، ومدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان في وزارة الخارجية والمغتربين أ. لينا حمدان، و أ. زينة المصري من مكتب وزير الخارجية.
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