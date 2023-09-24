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منظمة الصحة العالمية في ليبيا: لم نرصد تفشي أي وباء

9/24/2023 8:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طرابلس/PNN- أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن، أنه لم يتم رصد أي وباء في ليبيا بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد، مشيرا إلى أن الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل.

وقال زويتن، "لقد تأثرنا للغاية بالمشهد الذي خلفته كارثة الفيضان خاصة في مدينة درنة وآلاف الناس فقدوا أحباءهم ومنازلهم، ولا يمكن وصف مدى الصدمة النفسية التي يعانيها الناس جراء كارثة الفيضان".

وأكد أن "المنظمة وزعت أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا، وتعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية" مشددا على أن "الاستعدادات وعمليات التفتيش مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل".

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه تم الإبلاغ عن مئات من حالات الإسهال في درنة، لكن أكد أن هذا الوضع عادي بالنسبة إلى مدينة كبيرة.

من جهة أخرى، أعلنت نقابة المعلمين في درنة وفاة 46 معلما ومعلمة بمدرستي الرشيد والزهير جراء السيول والفيضانات التي ضربت المدينة.

في غضون لك، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن أعداد الأطفال النازحين في شرقي ليبيا جراء الفيضانات التي صاحبت العاصفة "دانيال" تجاوزت 17 ألف طفل.

المصدر: RT


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