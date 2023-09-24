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بعد قرار الحظر الهندي .. هذا ما سيحدث على أسعار الأرز عالمياً

9/24/2023 7:14:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم القلق العالمي من حدوث أزمة في إمدادات الأرز العالمية، بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الهندية بحظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي يوم الخميس الماضي، لضمان توافر الإمدادات في السوق المحلية واستقرار الأسعار، فان توقعات الإنتاج الوفير من الأرز الهندي هذا العام قد تحول دون حدوث صدمة أسعار في الأسواق العالمية.
وأعلنت الحكومة الهندية، أنها ستوقف جميع صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي بأثر فوري.
وجاء القرار بعد 3 أيام فقط من انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود، كما حدث ذلك وسط موجة من الحرارة الشديدة التي هددت المحاصيل في بعض دول العالم، وبلغت درجات الحرارة ذروتها، ما أثار التساؤل حول أمن سلاسل الإمداد الغذائي في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، تستأثر الهند بأكثر من 40% من صادرات الأرز في العالم.
وقالت انه من المحتمل أن يؤثر الحظر على أسعار الأرز العالمية حينما تفتح بورصات السلع الأولية في شيكاغو وباريس غداً الاثنين، ولكن من غير المتوقع أن تقفز الأسعار بمستويات كبيرة.
وحسب تقرير في مجلة "بيزنس توداي" الهندية الصادرة باللغة الإنكليزية، من المرجح أن تكون الفيليبين هي الأكثر تأثراً، تليها سنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا التي تعتمد على الواردات الهندية لتلبية الكثير من احتياجاتها من الأرز.

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