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تشييع جثماني الشهيدين أبو علي وأبو دغش في مخيم نور شمس

9/24/2023 7:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، اليوم الأحد، جثماني الشهيدين أسيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، اللذين ارتقيا فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بمحاسبته.

وجاب موكب التشييع شوارع المدينة، وصولا إلى منزلي ذوي الشهيدين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، قبل الصلاة عليهما في مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، ومواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

وكان الشهيد أبو علي أول من اصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بعد ان استهدفه أحد القناصة برصاصة في الرأس، وترك ينزف على الأرض ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه في البداية، قبل نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، الذي أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته في وقت لاحق.

فيما أصيب أبو دغش برصاص الاحتلال في الرأس، وتم نقله -بعد عرقلة وصول طواقم الاسعاف إليه- للمستشفى، حيث حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، قبل الإعلان عن استشهاده، وهو متزوج ولديه طفلان وزوجته حامل.

وبارتقاء أبو علي وأبو دغش يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم الى 10 خلال الشهر الجاري، منهم ثلاثة من مخيم نور شمس.

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