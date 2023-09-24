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الاحتلال يخطر بوقف البناء في 17 منزلا و4 بركسات في سرطة غرب سلفيت

9/24/2023 7:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة، غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس سرطة إبراهيم الخطيب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلا معظمها مأهولة بالسكان، و4 بركسات في المنطقتين الشمالية والشرقية بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".

وبين أن مجموع الاخطارات التي تم تسليمها خلال الشهرين الماضيين ولغاية اليوم بلغت 55 اخطارا.



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