انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة لجان العمل الصحي

وفي بداية جلسة افتتاح المؤتمر، رحب الدكتور مازن الرنتيسي رئيس مجلس الإدارة بالحضور، حيث أكد على أهمية دورها الصحي والمجتمعي والتنموي منذ منتصف الثمانينات، وحتى اليوم، وفي تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، في مختلف المحافظات الفلسطينية، الى جانب العديد من المؤسسات الصحية الرسمية وغير الرسمية. وأشاد بالشراكات الفلسطينية والدولية مع مؤسسة لجان العمل الصحي، التي أسهمت في تحسين

مستوى الخدمة الصحية للشعب الفلسطيني.

وفي بداية جلسة المؤتمر، وبعد التأكد من النصاب القانوني، تم انتخاب لجنة اشراف على اعمال المؤتمر مؤلفة من يعقوب غنيمات، والدكتور حسام الريماوي، والدكتور باسم هاشم، وشعوان جبارين.

وبعد ذلك تم عرض ومناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، حيث اكدت المناقشات والمداخلات من قبل اعضاء المؤتمر، على أهمية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية، التي تقدمها اللجان للمواطنين، في مختلف المحافظات. وقدم مجلس الإدارة السابق استقالته، ومن ثم جرت عملية الانتخابات، حيث فاز فيها: الدكتور مازن الرنتيسي رئيسا، وكل من صبري الصفدي، محمود عوينة، ميسر الفقيه، حسن عبد

الجواد، عيسى جريس خير، الدكتور وديع بربراوي، جميلة عبد ربه، وعطاف بدر أعضاء.