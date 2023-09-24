Sunday, 24 September 2023 03:43 GMT

انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة لجان العمل الصحي

9/24/2023 7:14:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حسن عبد الجواد- انتخبت مؤسسة لجان العمل الصحي في الضفة الغربية، مجلس ادارتها الجديد، وذلك خلال مؤتمرها العام الذي عقدته، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مدينة البيرة.
وجرت الانتخابات وسط حضور، كبير من أعضاء الهيئة العامة، وممثلي وفعاليات العديد من المؤسسات الوطنية، وأصدقاء لجان العمل الصحي.

وفي بداية جلسة افتتاح المؤتمر، رحب الدكتور مازن الرنتيسي رئيس مجلس الإدارة بالحضور، حيث أكد على أهمية دورها الصحي والمجتمعي والتنموي منذ منتصف الثمانينات، وحتى اليوم، وفي تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، في مختلف المحافظات الفلسطينية، الى جانب العديد من المؤسسات الصحية الرسمية وغير الرسمية. وأشاد بالشراكات الفلسطينية والدولية مع مؤسسة لجان العمل الصحي، التي أسهمت في تحسين
مستوى الخدمة الصحية للشعب الفلسطيني.

وفي بداية جلسة المؤتمر، وبعد التأكد من النصاب القانوني، تم انتخاب لجنة اشراف على اعمال المؤتمر مؤلفة من يعقوب غنيمات، والدكتور حسام الريماوي، والدكتور باسم هاشم، وشعوان جبارين.

وبعد ذلك تم عرض ومناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، حيث اكدت المناقشات والمداخلات من قبل اعضاء المؤتمر، على أهمية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية، التي تقدمها اللجان للمواطنين، في مختلف المحافظات. وقدم مجلس الإدارة السابق استقالته، ومن ثم جرت عملية الانتخابات، حيث فاز فيها: الدكتور مازن الرنتيسي رئيسا، وكل من صبري الصفدي، محمود عوينة، ميسر الفقيه، حسن عبد
الجواد، عيسى جريس خير، الدكتور وديع بربراوي، جميلة عبد ربه، وعطاف بدر أعضاء.







MENAFN24092023000205011050ID1107129584

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث