انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة لجان العمل الصحي

انتخاب مجلس إدارة جديد لمؤسسة لجان العمل الصحي
التاريخ
9/24/2023 7:14:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- حسن عبد الجواد- انتخبت مؤسسة لجان العمل الصحي في الضفة الغربية، مجلس ادارتها الجديد، وذلك خلال مؤتمرها العام الذي عقدته، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مدينة البيرة.
وجرت الانتخابات وسط حضور، كبير من أعضاء الهيئة العامة، وممثلي وفعاليات العديد من المؤسسات الوطنية، وأصدقاء لجان العمل الصحي.
وفي بداية جلسة افتتاح المؤتمر، رحب الدكتور مازن الرنتيسي رئيس مجلس الإدارة بالحضور، حيث أكد على أهمية دورها الصحي والمجتمعي والتنموي منذ منتصف الثمانينات، وحتى اليوم، وفي تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، في مختلف المحافظات الفلسطينية، الى جانب العديد من المؤسسات الصحية الرسمية وغير الرسمية. وأشاد بالشراكات الفلسطينية والدولية مع مؤسسة لجان العمل الصحي، التي أسهمت في تحسين
مستوى الخدمة الصحية للشعب الفلسطيني.
وفي بداية جلسة المؤتمر، وبعد التأكد من النصاب القانوني، تم انتخاب لجنة اشراف على اعمال المؤتمر مؤلفة من يعقوب غنيمات، والدكتور حسام الريماوي، والدكتور باسم هاشم، وشعوان جبارين.
وبعد ذلك تم عرض ومناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، حيث اكدت المناقشات والمداخلات من قبل اعضاء المؤتمر، على أهمية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية، التي تقدمها اللجان للمواطنين، في مختلف المحافظات. وقدم مجلس الإدارة السابق استقالته، ومن ثم جرت عملية الانتخابات، حيث فاز فيها: الدكتور مازن الرنتيسي رئيسا، وكل من صبري الصفدي، محمود عوينة، ميسر الفقيه، حسن عبد
الجواد، عيسى جريس خير، الدكتور وديع بربراوي، جميلة عبد ربه، وعطاف بدر أعضاء.
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