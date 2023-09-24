Sunday, 24 September 2023 03:43 GMT

نقابة الألبسة تطالب بإجراء استفتاء إلكتروني للتجار حول تحديد ساعات الإغلاق

9/24/2023 7:14:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن قطاع الألبسة يؤيد تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان ولكن بمحددات.
وأضاف علان اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن المحددات تتمثل في إنهاء البيع العشوائي والطرود البريدية للألبسة والأحذية .
ونوه أن النقابة طالبت من غرفة تجارة عمان إجراء استفتاء إلكتروني للتجار حول تأيدهم أو رفضهم لتحديد ساعات العمل في القطاع .
وكانت غرفة تجارة عمان أكدت أن 8 قطاعات تجارية هامة توافقت على ضرورة تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية بالعاصمة طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية.

MENAFN24092023000208011052ID1107129583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث