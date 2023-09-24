فاين الصحية القابضة ترعى نسخة 2023 من قمة اكسري السقف، لامسي السماء لتمكين المرأة



وشهدت القمة بنسخة هذا العام حضوراً هاماً من قبل 35 مؤسسة من أبرز وأهم المؤسسات وأكثرها تأثيراً على مستوى المنطقة والعالم، حيث ركزت على عدد من القضايا، بما في ذلك مبادئ القيادة والتنوع والشمولية وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بها.

وقد سجلت مجموعة فاين حضوراً بارزاً في القمة من خلال مشاركة رئيسها التنفيذي، جيمس مايكل لافيرتي، كمتحدث رئيسي، إلى جانب مشاركة رئيسة الموارد البشرية لدى المجموعة، كيرستي كوين بإلقاء كلمة لها. وقد سلط كل من لافيرتي وكوين خلال كلماتهما الضوء على ممارسات المجموعة المتعلقة بالمرأة والتزامها بتعزيز ثقافة التنوع والشمولية.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "نلتزم في مجموعة فاين التزاماً راسخاً بتعزيز ثقافة الشمولية والتمكين، بالتركيز على دعم وتمكين المرأة، والدليل على ذلك هو رعايتنا للفعاليات التي تختص بذلك مثل قمة "اكسري السقف، لامسي السماء Break the ceiling touch the sky®"، والتي تساهم في خلق بيئات تدعم نجاح المرأة وتطورها في مكان عملها.

ومع انضمام المجموعة مؤخراً لمبادرة مبادئ تمكين المرأة التابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن رعايتنا لهذه الفعالية ستخدم التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أعمالنا وجوانب عملياتنا."



ويذكر بأن مجموعة فاين الصحية القابضة هي أول مجموعة لتصنيع الورق الصحي في منطقة الشرق الأوسط تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما أنها من الأعضاء المؤسسين للشبكة الأردنية للميثاق العالمي، إلى جانب توظيفها لعدد من المدراء التنفيذيين الذين تميزوا بنيل التقدير من منظمات مجتمعية مرموقة لجهودهم في دعم وتمكين المرأة.

هذا وكانت مجموعة فاين قد عززت منذ وقت سابق معايير رعاية الموظفين لديها، بالتركيز على العنصر النسائي، عبر العديد من السياسات العصرية والميزات، بما فيها إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 16 أسبوع، وإجازة مدفوعة الأجر لموظفاتها في العديد من الحالات المتعلقة بالصحة النسائية، إلى جانب برامج دعم وإرشاد مهني.