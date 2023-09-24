Sunday, 24 September 2023 03:42 GMT

ميزة مخفية في آيفون تتعلق بـ اشعارات شاشة القفل

9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحافظ شاشات القفل على خصوصية العمل الداخلي لهاتفك بشكل أو بآخر، ولكن إذا تركت هاتفك في مكان مفتوح مثل الطاولة، أو إذا كان لديك بعض الأصدقاء الفضوليين الذين يرغبون في النظر من فوق كتفك، فلا يزال من الممكن التطفل على إشعارات شاشة القفل الخاصة بك.
وإذا كنت تستخدم هاتف آيفون، فهناك حيلة خاصة يمكنك استخدامها للتأكد من أنك لا تزال تحصل على معلومات محدثة حول تطبيقاتك، من دون بث تفاصيل تلك المعلومات إلى أي شخص يمكنه رؤية هاتفك، بحسب موقع سلاش غير.
في حين أن كل تطبيق على جهاز آيفون لديه إعدادات إشعارات مستقلة خاصة به والتي يمكن تخصيصها في التطبيق نفسه، فإن هذه الإعدادات كلها مملوكة للإعدادات العامة المحددة في خيارات جهاز آيفون.. وضمن هذه الخيارات، يمكنك تخصيص كيفية ظهور فقاعات الإشعارات على شاشة القفل لديك، ما يحد من المعلومات بشكل انتقائي للحفاظ على خصوصيتك.
على الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون افتح تطبيق الإعدادات.
اضغط على الإخطارات.
ضمن قسم العرض كـ، حدد أحد خيارات عرض الإشعارات.
حدد "العدد" لتظهر جميع الإشعارات في الجزء السفلي من شاشة القفل كعدد فقاعي واحد.
حدد المكدّس لتجميع الإشعارات الخاصة بك بناءً على الوقت المستلم، مع أحدث إشعار في الجزء العلوي من المكدس.
حدد قائمة لعرض كافة الإشعارات الخاصة بك في قائمة رأسية تقليدية.
للحصول على أقصى قدر من الخصوصية، يعد وضع Count خيارك الأفضل، لأنه لن يعرض الإشعارات المحددة التي تتلقاها أو محتوياتها، بل يعرض فقط عدد الإشعارات التي لديك بالفعل.
عندما تريد رؤية المحتويات الفعلية لإشعاراتك، يمكنك فتح هاتفك، ويفضل أن يكون ذلك بعيداً عن أعين المتطفلين.
أسفل العرض كإعدادات، يمكنك أيضاً استخدام خيار إظهار المعاينات لتظهر المعاينات دائماً، فقط عندما يكون الهاتف مفتوحاً، أو لا تظهر أبداً.. إذا كنت تريد التأكد من عدم تمكن أي شخص من الحصول على تلميح حول موضوع إشعاراتك، فيمكنك تعطيل المعاينات، وبهذه الطريقة، سترى عندما يكون لديك إشعار تطبيق، ولكن ليس التفاصيل الفعلية للإشعار.

24

MENAFN24092023000208011052ID1107129580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث