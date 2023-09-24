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الجزيرة ينهي قضية الحجز على أمواله

9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الجزيرة، السبت، إنهاء قضية الحجز على أموال النادي؛ بسبب قرار قضائي على خلفية شكوى سابقة لرئيس النادي الأسبق سمير منصور.
وسبق للمحكمة وأن أصدرت قرارا يقضي بالحجز على أموال النادي؛ بسبب مطالبة منصور بمستحقات مالية متأخرة، الأمر الذي أربك العمل في نادي الجزيرة.
وأكد أمين سر النادي، منعم فاخوري، انتهاء القضية قائلا:“أنهينا اليوم قضية الحجز على نادي الجزيرة المفروض من قبل الرئيس السابق سمير منصور حيث جرى التوصل لاتفاق بهذا الشأن”.

ملاعب

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