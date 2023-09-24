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الأردن ومصر والعراق يبحثون تعزيز تفعيل التعاون في مجالات اقتصادية وسياسية

9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيريه المصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين سبل تعزيز تفعيل التعاون في مجالات عدة اقتصادية وسياسية.
ويأتي الاجتماع في سياق الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأردن ومصر والعراق، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بينهم، ومتابعة لنتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد بحزيران 2021.
ووفقا لبيان مشترك صادر عن الاجتماع، استضاف وزير الخارجية المصري شكري السبت الصفدي وحسين في مقر بعثة مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.
وتناولوا الأوضاع في المنطقة، حيث أكدوا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري وينهي معاناته.
واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية المقبلة والمقرر عقدها في القاهرة.

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