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بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب الإلكترونية 12 في الاردن

9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، التحضيرات لعقد قمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في الفترة ما بين 3 - 9 تشرين الثاني المقبل بمشاركة متوقعة لـ 1500من المهتمين بقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.


وستشمل القمة في نسختها المحدثة لهذا العام، التي تستمر لمدة أسبوع واحد، أقاليم المملكة الثلاثة حيث ستكون بدايتها من مدينة "أم قيس" الأثرية في شمال المملكة مرورا بمنطقة البحر الميت ومدينة البترا وصولا إلى العقبة جنوباً، إضافة إلى تنظيمها مسابقة الرياضات الإلكترونية Esport .


كما ستشهد القمة مجموعة واسعة من الفعاليات والجلسات المشتركة لتكون فرصة لكافة المهتمين للاطلاع أكثر على عالم صناعة الألعاب داخل المنطقة وخارجها، بمشاركة الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.


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