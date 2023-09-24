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سندس الصيداوي عن حفظها للمصحف الشريف : واظبت على حفظ من 3-7 صفحات يومياً مع الانشغال بدراستي

9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

حصلت الطالبة سندس سعيد الصيداوي 21 عاما على المركز الأول عالمياُ لحفظ القران الكريم في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تمثيلها لوزارة الأوقاف في المسابقة.
وإلى جانب تفوقها في حفظ كتاب الله، تتميز سندس أيضًا في أدائها العلمي، حيث تدرس تخصص المختبرات الطبية في السنة الرابعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا وحققت معدل 98% في التوجيهي وتحقق الان معدل الامتياز بجامعتها .
وفي حديثها لـ "الوكيل الإخباري" قالت سندس انها نشأت وسط اسرة محافظة على تلاوة القران الكريم حيث بدأت بحفظ كتاب الله منذ نعومة اظافرها 5 اعوام في مركز النور لتعليم القران التابع لوزارة الاوقاف والذي يديره عمها الشيخ يوسف الصيداوي وتخرجت من هذا المركز منذ عام 2013
واضافت ،:" تابعت تعليم القران الكريم عند عمتي وكنت اواظب على حفظ من 3- 7 صفحات يوميا من المصحف الشريف بشكل مكثف للتفرغ لدراستي ايضا ، واتممت حفظ القران في غضون الـ 4 سنوات تقريبا "
وعبرت سندس عن سعادتها قائلة :" حمدلله شعور ما بنوصف .. كانت مسؤولية كبيرة امثل الاردن بمسابقة فيها المنافسة شديدة بين الدول والحمدلله قدرت "

يذكر ان سندس حصلت على المركز الاول ممثلة الاردن والذي تلاها عدة متسابقين من الجزائر والبحرين واندونيسيا واليمن والسنغال وبنغلادش والكاميرون وتنزانيا وفنلدنا و اوغندا
وقال الشيخ يوسف الصيداوي وهو عمها ومدرسها لكتاب الله بمركز النور بحديث لـ "الوكيل الإخباري" ان سندس كانت من الطلبة المتميزين بحفظ القران الكريم حيث كانت تواظب على حفظ القران بالرغم من انشغالها بتعليمها الذي تميزت به .
واضاف ان سندس حصلت العام الماضي على المركز الثاني في المسابقة الهاشمية لحفظ وتلاوة القران الكريم التي تنظمها وزارة الاوقاف في كل عام تحت رعاية ملكية وبناءً على ذلك تم تنسيبها لتمثيل الاردن في مسابقة الامارات العربية المتحدة .
وعند سؤاله عن المدة التي يحتاجها الشخص لحفظ كتاب الله، اشار الشيخ يوسف الصيداوي انها تختلف وفقا للفروق الفردية والتي قد تبدا من عام الى 4 اعوام وفقا للانشغالات الاخرى وبمعدل نصف صفحة الى صفحتين يوميا .
واثنت عائلة الصيداوي على الترحيب الحار الذي تلقته من وزارة الأوقاف والمجتمع المحلي باستقبال الطالبة سندس وتقديم الذبائح، معبرة عن شكرها لكل من شارك في هذا الإنجاز الكبير للأردن.


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