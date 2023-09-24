سندس الصيداوي عن حفظها للمصحف الشريف : واظبت على حفظ من 3-7 صفحات يومياً مع الانشغال بدراستي

يذكر ان سندس حصلت على المركز الاول ممثلة الاردن والذي تلاها عدة متسابقين من الجزائر والبحرين واندونيسيا واليمن والسنغال وبنغلادش والكاميرون وتنزانيا وفنلدنا و اوغندا

وقال الشيخ يوسف الصيداوي وهو عمها ومدرسها لكتاب الله بمركز النور بحديث لـ "الوكيل الإخباري" ان سندس كانت من الطلبة المتميزين بحفظ القران الكريم حيث كانت تواظب على حفظ القران بالرغم من انشغالها بتعليمها الذي تميزت به .

واضاف ان سندس حصلت العام الماضي على المركز الثاني في المسابقة الهاشمية لحفظ وتلاوة القران الكريم التي تنظمها وزارة الاوقاف في كل عام تحت رعاية ملكية وبناءً على ذلك تم تنسيبها لتمثيل الاردن في مسابقة الامارات العربية المتحدة .

وعند سؤاله عن المدة التي يحتاجها الشخص لحفظ كتاب الله، اشار الشيخ يوسف الصيداوي انها تختلف وفقا للفروق الفردية والتي قد تبدا من عام الى 4 اعوام وفقا للانشغالات الاخرى وبمعدل نصف صفحة الى صفحتين يوميا .

واثنت عائلة الصيداوي على الترحيب الحار الذي تلقته من وزارة الأوقاف والمجتمع المحلي باستقبال الطالبة سندس وتقديم الذبائح، معبرة عن شكرها لكل من شارك في هذا الإنجاز الكبير للأردن.

