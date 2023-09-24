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لياو يعيد ميلان إلى سكة الانتصارات

9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعاد البرتغالي رافائيل لياو ، فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام هيلاس فيرونا 1-0، السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.
وعلى ملعب "سان سيرو"، سجل جناح المنتخب البرتغالي لياو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثامنة، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في "سيري أ" هذا الموسم.
وجاء هدف ابن الـ24 عاما كإحدى اللحظات الجيدة النادرة لفريقه في المباراة، حيث قدم ميلان أداء ضعيفا، علما بأنه خاض المباراة في ظل غياب القائد دافيدي كالابريا والثنائي الفرنسي الحارس مايك ماينان وتيو هيرنانديز.
واستعاد ميلان بذلك نغمة الفوز بعد تعادله مع نيوكاسل الإنجليزي من دون أهداف في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وخسارته المذلة محليا على يد جاره اللدود إنتر 1-5 في المرحلة الماضية.
ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع إنتر المتصدر الذي يحل ضيفا على إمبولي اليوم الأحد.

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