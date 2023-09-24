Sunday, 24 September 2023 03:42 GMT

مفاجأة.. باريس يفكر في إعارة ديمبلي

9/24/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن باريس سان جيرمان يفكر في إعارة النجم عثمان ديمبلي في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ذكرت صحيفة ميرور أنه رغم تعاقد النادي الباريسي مع ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن بعد بداية بطيئة من اللاعب يمكن بطل فرنسا الاستماع إلى العروض في نافذة الانتقالات الشتوية.
وأشارت إلى أن أندية آرسنال وتوتنهام ووست هام تراقب عن كثب وضع اللاعب الدولي الفرنسي في "حديقة الأمراء".
وأوضحت: " تم توقيع المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً مع باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من برشلونة في الصيف، لكنه فشل في التأقلم مع الفريق، وتشير الأنباء المتداولة إلى أنه قد يُسمح له بالذهاب على سبيل الإعارة إلى الدوري الإنجليزي في يناير (كانون الثاني) إذا قرر لويس إنريكي هذا الخيار".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN24092023000208011052ID1107129574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث